Чудаков Константин Афанасьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чудаков
- Имя
- Константин
- Отчество
- Афанасьевич
- Дата исполнения приговора
- 11 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 355
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11805. ЧУДАКОВ, КОНСТАНТИН АФАНАСЬЕВИЧ, 19 л. Гр. Судогодск. у., Ягодинск. в., д. Савинской; — Н. С. 2 уч. Судогодск. у. Кража со взлом., лиш. св. 8 м. Исп. 11 февр. 920.
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