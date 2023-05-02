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Цыганов Михаил Ильин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цыганов
Имя
Михаил
Отчество
Ильин
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 506
Источник
Скан
Оригинальная запись
155615. ЦЫГАНОВЪ, МИХАИЛЪ ИЛЬинъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Каширск. у., Кончинск. в., с. Павловскаго, 34 л.; — Москов. О. С. 19 Сент. 909, 114, 134, 9 и 2 ч. 1655 У., тюр. 8 м. Исп. 24 Окт. 909. | 907 20717 1655 У. | 96 14376 1655 У.| 900 112696 1655 У. | 93 67873 170¹ М.| 98 101280 1655 У. | 92 18539 169 М.

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