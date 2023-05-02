Ульянов Алексей Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ульянов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 13 декабрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 477
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 154838. УЛЬЯНОВЪ, АЛЕКСѢЙ АЛЕксѣевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Новоторж. У., Тысяцк. в., д. Маркова, 28 л.; — Тверск. О. С. 2 Нояб. 909, 152, 2 ч. 1655, 2 п. 1659 и 1 п. 1659¹ У., арест. отд. 2½ г. Исп. 13 Дек. 909. | 24 Мая 997 г. Тверск. О. С., 1 ч. 1655 У., по сов. съ пригов. сего С. отъ того же числа (1 ч. 1655 У., арест. 1 г.) арест. отд. 1½ г. | 905 64449 170¹ М. | 98 26451 169 М.
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