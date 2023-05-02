Эрик Кузьма Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Эрик
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 15 сентябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 263
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8418. ЭРИК, КУЗЬМА АНДРЕЕВИЧ, 20 л. Гр. Торопецк. у., Туровск. в., д. Рожно; - Н. С. 2 уч. Холмск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 15 сент. 919.
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