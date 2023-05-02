Крупин Андрей Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крупин
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 06 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 202
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7112. КРУПИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 57 л., Уржумск. у., Больше-Шуршинск. в., д. Максинери. Н. С. 1 уч. Уржумск. у. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 6 сент. 923.
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