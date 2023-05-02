Гусев Василий Леонтьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гусев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Леонтьевич
- Дата исполнения приговора
- 20 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 104
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3628. ГУСЕВ ВАСИЛИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ, 31 г., Осинск. у., Брюховск. в., д. Шубино. Пермск. Губсуд. Ст. ст 64, 220, лиш. св. 2 г. 8 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 20 апр. 923.
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