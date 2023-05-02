Чупраков Александр Ильич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чупраков
- Имя
- Александр
- Отчество
- Ильич
- Дата исполнения приговора
- 16 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 385
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13197. ЧУПРАКОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ, 24 л., Козловск. у., Успеновск. в. и с. Тамбовск. Губсуд Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. В. З. С.. 16/ѴІІІ—24.
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