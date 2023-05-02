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Андреев Николай Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Николай
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
31 декабрь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 20
Источник
Скан
Оригинальная запись
44879. АНДРЕЕВЪ, НИКОЛАЙ ЕГОРОВЪ. Мщ. г. Бузулука, 19 л.; — Бузулукск. У. С., 169 М., тюр. 1½ м. Исп. 31 Дек. 904.

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