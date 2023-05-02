Соловьев Григорий Тимофеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Соловьев
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Тимофеевич
- Дата исполнения приговора
- 27 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 241
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29051. СОЛОВЬЕВ, ГРИГОРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 23 л. Гр. Волоколамск. у., Ошейкинск. в, д. Солошина; — Московск. Ревтриб. Дезерт., лиш. св. 10 л. Исп. 27 авг. 920.
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