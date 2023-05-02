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Злуницина Анна Денисовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Злуницина
Имя
Анна
Отчество
Денисовна
Дата исполнения приговора
07 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 105
Источник
Скан
Оригинальная запись
3616. ЗЛУНИЦИНА АННА ДЕНИСОВНА, 52 л., Трубчевск. у., Краснослободск. в., д. Тарасовки. Н. С. 2 уч. г. Брянска. Ст. 140б, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 7/Ѵ—24. 

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