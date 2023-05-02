Захаров Иван Матвеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Захаров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Матвеевич
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4876. ЗАХАРОВ ИВАН МАТВЕЕВИЧ, 30 л., Вольск. у., Казанлинск. в. Саратовск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 5 л. 4 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 15 июня 923.
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