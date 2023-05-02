Витковский Войцех Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВитковский Войцех Степанов

Витковский Войцех Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Витковский
Имя
Войцех
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
20 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 53
Источник
Скан
Оригинальная запись
45772. ВИТКОВСКІЙ, ВОЙЦѢХЪ СТЕПАновъ. К. Илжецк. у., гм. Тарчекъ, д. Сержавы, 28 л.; — Гм. С. 7 окр. Илжецк. у., 169 и 1 п. 171 М., тюр. 6 м. Исп. 20 Мая 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close