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Лончаков Михаил Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лончаков
Имя
Михаил
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
8225. ЛОНЧАКОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, 23 л., г. Нерчинско-3аводска. Н. С. 22 уч. Нерчинско-Заводск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. и пор. пр. 2 г. 6 м. Исп. 30 сент. 923.

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