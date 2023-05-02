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Шапков Емельян Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шапков
Имя
Емельян
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 254
Источник
Скан
Оригинальная запись
8134. ШАПКОВ, ЕМЕЛЬЯН НИКОЛАЕВИЧ, 22 л. Гр. Борисовск. у., Смолевичск. в.; - Н. С. 4 уч. Грязовецк. у. Кража, лиш. св. 2 г., по амнист. 6 Всеросс. С'езда Сов. освоб.

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