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Серебряный Никанор Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Серебряный
Имя
Никанор
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
13 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 255
Источник
Скан
Оригинальная запись
9015. СЕРЕБРЯНЫЙ НИКАНОР АФАНАСЬЕВИЧ, 41 г., Клинцовск. у., Красногорск. в., с. Мало-Удебны. Гомельск. Губсуд. Ст. 183 ч. 2, лиш. св. 3 г. 5 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 13 июня 923.

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