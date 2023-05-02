Борошенко Виктор Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борошенко
- Имя
- Виктор
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 03 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130274. БОРОшЕнко, Викторъ алексѣевъ. Дворян. Полтав. г., 18 л., рд. въ г. Ковнѣ; — Вилен. С. П., 53, 57, 60, 128, 1, 2, 3 и 5 п. 129, 130 и 131 Уг. У., крѣп. 8 м., а по Выс. повел. отъ наказ. освобожд. Исп. 3 Авг. 909.
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