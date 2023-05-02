Котович Людвига Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Котович
- Имя
- Людвига
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 21 август ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 129
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25321. КОТОВИЧ, ЛЮДВИГА ИВАНОВНА, 49 л. Гр. Дисненск. у., Лужск. в., д. Липовой; — Н. С. Выборгск. р. 1 отд. г. Петрограда. Покупка краден., лиш. св. 1½ г. Исп. 21 авг. 320.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.