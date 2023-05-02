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Николаев Никифор Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Николаев
Имя
Никифор
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
18 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 259
Источник
Скан
Оригинальная запись
9579. Николаев Никифор Александрович, 26 л., Орен-І 6ургск. г. Каширинск. у., Спасск. в., д. Исянгулово. Н. С. 1 уч. Зилаирск. к. Башкирск. АССР. Ст. ст. 2 ч. 91, 187, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 18 мар. 926.

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