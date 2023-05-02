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Грызлов Трифон Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грызлов
Имя
Трифон
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
16 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 101
Источник
Скан
Оригинальная запись
3510. ГРЫЗЛОВ ТРИФОН КУЗЬМИЧ, 24 л., Тульск. у., Павловск. в., д. Алешково. В. Т. 3 стр. корп. Московск. окр. Ст. 205в, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 16 июня 923.

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