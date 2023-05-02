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Поляков Виктор Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Поляков
Имя
Виктор
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
05 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 284
Источник
Скан
Оригинальная запись
10491. Поляков Виктор Сергеевич, 16 л., Брянск. г., Бежицк. у., Жуковск. в., с. Фошни. Брянск. Губсул. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 1 г. 7 м. П. в. з. с. 5 мар. 926.

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