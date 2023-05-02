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Лукинов Константин Евстафьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лукинов
Имя
Константин
Отчество
Евстафьевич
Дата исполнения приговора
30 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 235
Источник
Скан
Оригинальная запись
8300. ЛУКИНОВ КОНСТАНТИН ЕВСТАФЬЕВИЧ, 24 л., Ставропольск. г. и у., с. Пологяды В. Т. Триб. при 2 кавказск. стр. див. Ст. 186, лиш. св. 1 г. Исп. 30 авг. 923.

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