Лукинов Константин Евстафьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лукинов
- Имя
- Константин
- Отчество
- Евстафьевич
- Дата исполнения приговора
- 30 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 235
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8300. ЛУКИНОВ КОНСТАНТИН ЕВСТАФЬЕВИЧ, 24 л., Ставропольск. г. и у., с. Пологяды В. Т. Триб. при 2 кавказск. стр. див. Ст. 186, лиш. св. 1 г. Исп. 30 авг. 923.
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