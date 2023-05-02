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Игнатов Федор Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Игнатов
Имя
Федор
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
29 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 150
Источник
Скан
Оригинальная запись
5262. ИГНАТОВ ФЕДОР ПАВЛОВИЧ, 22 л., г. Кромы. В. Т. 14 стр. арм. корп. Ст. ст. 180а. лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 29 сентября 923.

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