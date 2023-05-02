Курсков Николай Давидович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Курсков
- Имя
- Николай
- Отчество
- Давидович
- Дата исполнения приговора
- 13 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 219
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7704. КУРСКОВ НИКОЛАЙ ДАВИДОВИЧ, 25 л., Саратовск. у., Поповск. в. и с. Саратовск. Губревтриб. Ст. ст. 112 ч. 1, 154, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 1 г. Исп. 13 февр. 923.
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