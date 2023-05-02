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Захаров Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Захаров
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
18 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 139
Источник
Скан
Оригинальная запись
4871. ЗАХАРОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 45 л., Ефремовск. у., Павлохуторск. в., д. Красовки. Тюменск. Губсуд. Ст. 128 ч. 1, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 18 дек. 923.

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