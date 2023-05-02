Чашников Степан Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чашников
- Имя
- Степан
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 13 февраль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 276
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30183. ЧАШНИКОВ, СТЕПАН ДМИТРИЕВИЧ, 17 л. Гр. Слободск. у., Ракаловск. в., д. Гужевской; — Н. С. 8 уч. Слободск. у. Изнасилов., лиш. св. 5½ л., в т. ч. 5 л. условно. Исп. 13 февр. 919.
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