Кудряшева Мария Максимовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кудряшева
- Имя
- Мария
- Отчество
- Максимовна
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 206
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7257. КУДРЯШЕВА МАРИЯ МАКСИМОВНА, 46 л., Семеновск. у., Ковернинск. в., д. Бурашного. Н. С. 4 уч. Семеновск. у. Ст. 140а, лиш. св. и пор пр. 5 л. Исп. 6 июня 923.
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