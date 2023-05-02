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Кудряшева Мария Максимовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кудряшева
Имя
Мария
Отчество
Максимовна
Дата исполнения приговора
06 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 206
Источник
Скан
Оригинальная запись
7257. КУДРЯШЕВА МАРИЯ МАКСИМОВНА, 46 л., Семеновск. у., Ковернинск. в., д. Бурашного. Н. С. 4 уч. Семеновск. у. Ст. 140а, лиш. св. и пор пр. 5 л. Исп. 6 июня 923.

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