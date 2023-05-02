Козлов Николай Логгинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Николай Логгинович

Козлов Николай Логгинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козлов
Имя
Николай
Отчество
Логгинович
Дата исполнения приговора
22 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 176
Источник
Скан
Оригинальная запись
6172. КОЗЛОВ НИКОЛАЙ ЛОГГИНОВИЧ, 22 л., Егорьевск. у., Ильинск. в., д. Старовой, Н. С. 1 уч. Егорьевск. у., Ст. 140, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л., Исп. 22 марта 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.