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Коровин Гавриил Поликарпович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коровин
Имя
Гавриил
Отчество
Поликарпович
Дата исполнения приговора
__ июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 151
Источник
Скан
Оригинальная запись
5264. КОРОВИН ГАВРИИЛ ПОЛИКАРПОВИЧ, 16 л., Пермск. окр., Осинск. р., Ошьинск. в., д. Узяр. Уральск. Облсуд. Ст. ст. 16, 143, лиш. св. 1 г. 4 м. П. в. з. с. ѴІ—24. 

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