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Козорезов Евгений Ананьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козорезов
Имя
Евгений
Отчество
Ананьевич
Дата исполнения приговора
06 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 141
Источник
Скан
Оригинальная запись
4897. КОЗОРЕЗОВ ЕВГЕНИЙ АНАНЬЕВИЧ, 26 л., Приморск. г., б. Иманск. у., Введенск. в., с. Петропавловки. Приморск. Губсуд. Ст. 95, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 6/ІХ—24. 

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