Голиков Николай Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голиков
- Имя
- Николай
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 11 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 52
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14154. ГОЛИКОВ, НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, 49 л. Гр. Вязниковск. у., Палиховск. в. и с.; — Н. С. Хамовническ. р. 1 отд. г. Москвы. Хищение, пр. р. 2 г., по амн. нак. сокр. на ½. Исп. 11 февр. 920.
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