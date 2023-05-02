Турусов Егор Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Турусов
- Имя
- Егор
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 31 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 413
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140220. ТУРУСОВЪ, ЕГОРЪ НИКИТИНЪ. Мщ. г. Спасска, Тамбовск. г., 24 л.; — Саратов. С. П. 133, 149 и 2 ч. 282 У., по слож. съ наказ. по приг. напеч. въ 909 г. № 71763, каторж. раб. 14 л. Исп. 31 Авг. 909. | 906 52427 1647 У. | 906 24726 170¹ М. | 99 77861 169 М.
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