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Башукова Февронья Прокофьева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Башукова
Имя
Февронья
Отчество
Прокофьева
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 30
Источник
Скан
Оригинальная запись
129948. БашУКОВА, февронья прокоФьева (Евдокимова) (она же Шепчукова). К. Кременецк. у., Борсуковск. в., с. Передмирки, 30 л.; — Кременецк. С. М. С. 7 Окт. 909, 169 и 6 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 24 Окт. 909.

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