Грюнвальд Павел-Александр Августов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грюнвальд
- Имя
- Павел-Александр
- Отчество
- Августов
- Дата исполнения приговора
- 21 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 73
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46312. ГРЮНВАЛЬДЪ, ПАВЕЛЪ-АЛЕксандръ Августовъ. К. Валкск. у., Сербигальск. в., 19 л.; — М. С. 12 уч. г. Риги, 169 и 172 М., тюр. 1½ м. Исп. 21 Апр. 905.
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