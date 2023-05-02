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Грюнвальд Павел-Александр Августов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грюнвальд
Имя
Павел-Александр
Отчество
Августов
Дата исполнения приговора
21 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 73
Источник
Скан
Оригинальная запись
46312. ГРЮНВАЛЬДЪ, ПАВЕЛЪ-АЛЕксандръ Августовъ. К. Валкск. у., Сербигальск. в., 19 л.; — М. С. 12 уч. г. Риги, 169 и 172 М., тюр. 1½ м. Исп. 21 Апр. 905.

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