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Дементьев Филипп Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дементьев
Имя
Филипп
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
15 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 109
Источник
Скан
Оригинальная запись
3796. ДЕМЕНТЬЕВ ФИЛИПП ИВАНОВИЧ, 36 л., Бельск. у., Ахтырск. в., д. Городка. Особ. Камер. по дел. о самог. б. г. Петрограда. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Исп. 15 дек. 923.

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