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Семичев Ефим Богданович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семичев
Имя
Ефим
Отчество
Богданович
Дата исполнения приговора
29 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 253
Источник
Скан
Оригинальная запись
8943. СЕМИЧЕВ ЕФИМ БОГДАНОВИЧ, 28 л., Череповецк. у., Пелазск. в., д. Михайлова. Н. С. 2 уч. Тихвинск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г и пор. пр. 3 г. Исп. 29 сент. 923.

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