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Осипов Федор Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Осипов
Имя
Федор
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
21 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 206
Источник
Скан
Оригинальная запись
7276. ОСИПОВ ФЕДОР ОСИПОВИЧ, 26 л, Ядринск. у., Мало-Яушевск. в., с. Ямашева. Н. С. 6 уч. Ядринск. у. Ст. 180 п. ≪б≫, лиш. св. 1 ½ г. Исп. 21 окт. 923.

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