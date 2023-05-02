Кичкин Иван Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кичкин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 13 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 127
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4321. КИЧКИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 25 л, Ново-Николаевск. у., с. Пичугино. Н. С. 6 уч. Ново-Николаевск. у. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 2½ г. П. в. з. с. 13/ІІІ—24.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.