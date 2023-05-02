Завадский Иван Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Завадский
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 114
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82379. ЗАВАДСКІЙ, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ, 25 л. Мщ. г. Оренбурга; — Ташкент. О. С., 12 Мая 911, 114, 152¹ и 1651 У., арест. отд. 1 г., съ зач. 4 м. предв. заключ. Исп. 8 Іюня 911. | 29 Окт. 909 г. Г. С. г. Оренбурга, по сов. съ приг. Самар. О. С. отъ 4 Сент. 910 г. (1651 У., тюр. 2 м.).
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.