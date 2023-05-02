Оргин Дмитрий Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Оргин
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 162
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17810. ОРГИН, ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 42 л. Гр. Петрозаводск. у., Тивдийск. в., д. Белой Горы; — Н. С. 6 уч. Петрозаводск. у. Мошеннич., лиш. св. 6 м., по амн. от нак. освоб.
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