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Панин Андрей Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Панин
Имя
Андрей
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
08 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 209
Источник
Скан
Оригинальная запись
7405 ПАНИН АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ, 23 л., Козловск. у., Жидиловск. в., с. Тернового. Н. С. 8 уч. Козловск. у. Ст. 180, лиш. св. 2 г. Исп. 8 мая 923.

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