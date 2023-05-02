Трифонов Иван Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трифонов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 410
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140131. ТРИФОНОВЪ, ИВАНЪ НИКОЛАЕВЪ. Сс.-посел. Читин. у., в. и с. Татауровскаго, 31 г., рд. Сарапульск. у., на Воткинск. зав.; — Читин. О. С. 27 Авг. 909, 114, 9, 1666 и 1 ч. 1681 У., 375, 3 п. 441 и 471 У. о сс., тюр. 2 м. Исп. 10 Окт. 909. | 903 60719 172 М. | 93 109785 1654 У. | 91 101041 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 91 г. № 10698. | 89 100730 169 М.
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