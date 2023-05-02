Эристов Осип Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Эристов
- Имя
- Осип
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 391
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13393. ЭРИСТОВ ОСИП ВАСИЛЬЕВИЧ, 27 л., Нижнегородск. у., Каменск. в. Нижегородск. Губсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 12/Ѵ—23.
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