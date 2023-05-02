Ходяшев Петр Ипатов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ходяшев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Ипатов
- Дата исполнения приговора
- 11 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 499
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 155426. ходяшЕВЪ, ПЕТРЪ ИПАТОВЪ (онъ же Хозяшевъ). Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Перми, 29 л., рд. въ в. и с. Верхнихъ Муллахъ, Пермск. у.; — Пермск. О. С. 21 Сент. 909, 152, 977 и 4 ч. 1643 арест. отд. 4½ г. Исп. 11 Нояб. 909. | 900 112096 1655 У. | 96 56393 1655 У. | 98 52976 1655 У. | 95 15428 169 М.
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