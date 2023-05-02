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Иншакова Ирма Мартынов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иншакова
Имя
Ирма
Отчество
Мартынов
Дата исполнения приговора
15 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 113
Источник
Скан
Оригинальная запись
3836. ИНШАКОВА ИРМА МАРТЫНОВНА, 28 л., Тамбовск. г., б. Лебедянск. у., с. Куранова. Брянск. Губсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 15/Ѵ—24.

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