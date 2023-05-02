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Тугов Иван Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тугов
Имя
Иван
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
20 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 260
Источник
Скан
Оригинальная запись
29660. ТУГОВ, ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, 30 л. Гр. Кашинск. у., Литвиновск. в., д. Задорино; — Н. С. Смольминск. р. 3 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 2 г., с зач. 1 м. и 17 л. пр. з. Исп. 20 янв. 920.

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