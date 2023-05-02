Булыгин Николай Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Булыгин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 04 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37948. БУЛЫГИНЪ, НИКОЛАЙ АЛЕКСѢевъ. К. Верхотур. у., в. и зав. Верхне-Туринскаго, 40 л.; — Екатеринбург. О. С., 152, 13, 3 ч. 1655 и 1 п. 1659¹ У., по сов. съ приг. У. Чл. С. по Верхотурск. у. отъ 9 Дек. 904 г., и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 10 м. Исп. 4 Мая 905.
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