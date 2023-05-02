Шестак Фаня Соломонова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шестак
- Имя
- Фаня
- Отчество
- Соломонова
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 337
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46874. ШЕСТАКЪ, ФАНЯ СОЛОМОНОВА. Мщ. п. Несвижа, Слуцк. у., 21 г.; — Харьковск. С. П., 16, 17, 19, 25. 29, 30, 31, 34, 35, 53, 57, 60,63, 1 ч. 102, 1 ч. 126 и 2 п. 132 Уг. У. и 11 9 и 2 ч. 1459 У., къ ссылкѣ, на Февр. 907.
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