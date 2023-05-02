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Кошанин Николай Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кошанин
Имя
Николай
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
17 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 196
Источник
Скан
Оригинальная запись
6877. КОШАНИН НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 40 л., Ростовск. у., Дубровск. в., д. Сорокиной, б. Петроградск. Губсуд, Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г., Исп. 17 янв. 923.

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