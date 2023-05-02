Безпалов Михаил Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безпалов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129983. безпаловъ, Михаилъ семеновъ. Каз. х. Грачей, ст. Котовской, Хоперск. окр., 19 л.; — Усть-Медвѣдицк. О. С. 9 Сент. 909, 172 М. (покуш.), тюр. 6 м. Исп. 12 Окт. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 20238, пост. по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 22703. | 905 30068 170 М. | 904 64738 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 903 № 68163.
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