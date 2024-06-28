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Аверьянов Иван Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аверьянов
Имя
Иван
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
13 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
44678. АВЕРЬЯНОВЪ, ИВАНЪ ВАСИЛЬевъ. К. Гжатск. у., Чальско-Дорск. в., д. Соколовой, 21 г.; — Москов. О. С. (въ 3 р.), 2 п. 134 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 13 Апр. 905. | 901 25762 172 М. | 900 76699 169 М.

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